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В Мариуполе балконы в аварийной многоэтажке могут рухнуть на головы горожан

Сегодня, 00:39

Капитальный ремонт в этом доме не делали лет двадцать

В Мариуполе балконы в аварийной многоэтажке могут рухнуть на головы горожан Донбасс Капитальный ремонт в этом доме не делали лет двадцать

Мимо одной из многоэтажек в центе Мариуполя боятся ходить все горожане. Потому что балконы в аварийном состоянии – железо и шифер держатся на "честном слове". "Сегодня" узнавали, кто отвечает и кто довел здание до аварийного состояния.

Капитальный ремонт в этом доме не делали лет двадцать, рассказывают его жители.

Прохожие дом обходят – опасаются, что в любой момент балконы могут развалиться и упасть прямо на людей. Сорваться вместе с бетонной плитой боятся и хозяева квартир с аварийными конструкциями. На них вообще больше не выходят.

Жители дома – жалуются. Говорят большинство квартир принадлежит пенсионерам и денег на ремонт у них хватает.

Поэтому надеются, что с ремонтом балконов помогут местные чиновники. Но в мэрии денег выделять людям не планируют – говорят, частную собственность не обслуживают.

"Даже если там никто не живет, это является чьей-то собственностью. Собственность у нас по закону обязывает собственника ухаживать за своей собственностью. И делать так, чтобы собственность не доставляла кому-нибудь неудобства, тем более не представляла собой угрозы", объясняет Андрей Гутниковой, начальник управления жилищного фонда мариупольского горсовета.

Однако "Сегодня" в мэрии пообещали – дом таки проверят. Все, что может угрожать горожанам – уберут.

Ранее сообщалось о серьезном происшествии, которое произошло в пригороде столицы – Вышгороде. По словам очевидцев, в девятиэтажке на ул. Шолуденко, 7 обвалился балкон на втором этаже, под которым находится какая-то пристройка.

Также в Днепропетровской области рухнул балкон, два человека вследствие ЧП оказались в реанимации – это два брата, которые в момент обрушения были на балконе. Соседи сообщали, что дом пошел трещинами два года назад. Переписку со всеми инстанциями начали в январе 2016 года. С тех пор, говорят жильцы, к ним регулярно приезжали комиссии, осматривали здание и сделали вывод – проседать оно перестало.

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Источник: Сегодня

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