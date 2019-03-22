В Мариуполе бойцы КОРДа задержали банду иностранцев-"сканеристов"

Двое угонщиков действовали с крайней осторожностью, но все равно были задержаны

В Мариуполе бойцы КОРДа задержали банду иностранцев-"сканеристов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/506/093/5c9506093a354.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/506/093/5c9506093a354.jpg 2019-03-22T18:15:30+02:00 Донбасс Двое угонщиков действовали с крайней осторожностью, но все равно были задержаны

В Мариуполе полицейские задержали группу угонщиков-иностранцев, которые вскрывали автомобили с помощью специальных "сканеров" и отнимали имущество их владельцев.

Двоих подозреваемых, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления, задержали 21 марта оперативниками областного главка с привлечением полицейского спецназа.

По данным полиции, злоумышленники владели данными об особенностях работы оперативников и действовали крайне осторожно. Кроме того, они учли опыт прошлых ошибок и, чтобы не оставлять следов, старались тратить на каждое преступление минимум времени на вскрытие салонов и отключение сигнализации.







"Вся "операция" занимала считанные минуты. Задание для полицейских осложнялось тем, что подозреваемые – жители другой страны и, если местонахождение одного из них было известно, второй, как выяснилось позже, жил в хостеле", - говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции удалось, оставаясь незамеченными, задокументировать преступную деятельность и собрать максимум доказательств. Оставалась только финальная стадия – реализация спецоперации по задержанию. Чтобы исключить возможность вооруженного сопротивления, было решено привлечь бойцов КОРДа.

"Во время попытки блокирования авто с подозреваемыми водитель попытался прорваться и, чтобы избежать жертв, бойцы спецназа пошли на таран и, с помощью ДТП, остановили машину злоумышленников", – заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

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