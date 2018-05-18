В Мариуполе демонтируют старые павильоны и установят новые. В целом заменят полтора десятка остановок, каждая из которых обойдется в 80 тысяч гривен.

Новые павильоны будут с логотипом города и электронным табло, но многие пассажирам идея не нравится – ранее люди сидели на лавках под навесом, а теперь им придется стоять под открытом небом.

"Здесь была остановка человек на 20. Накрыто все. Ее убрали. И уже не было недели две, людям негде было присесть. Сейчас поставили на три человека остановка", – отметили горожане.

Рядом осталась остановка старого образца – с несколькими магазинчиками и широким навесом. По мнению некоторых горожан, такая конструкция удобнее для пассажиров, но новые павильоны более современны на вид.

"С эстетической точки зрения конечно новые лучше. Но эти тоже можно подкрасить. Вот в данном случае, эта остановка очень даже приличная. Почему бы не оставить, лишние деньги не тратить, сэкономить", – рассказала одна из пассажирок.

Стоимость одного нового павильона обойдется от 80 до 100 тысяч гривен. Кроме того, сюда входят расходы на установку и благоустройства прилегающей территории. В прошлом году за три миллиона гривен коммунальщики соорудили 26 остановок. В этом году на 15 остановок предусмотрено шесть миллионов. При этом жалобы горожан обещают учесть.

"В этом году, учитывая ошибки прошлого года, разрабатывается новый архетип. Он будет и немного длиннее, и немного шире. Для того, чтобы количество пассажиров могло там помещаться", – заявил заместитель КП "Мариупольавтодор" Дмитрий Домашенко.

Демонтированные остановки, по распоряжению райадминистрации, установят в отдаленных районах города. Однако, по словам мариупольцев, павильонов не хватает и в центре.

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