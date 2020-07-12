В Мариуполе двух сотрудниц полиции сбила машина

Полицейские оформляли протокол, а водитель отвлекся на свой мобильный

В Донецкой области двое сотрудниц патрульной полиции Мариуполя получили травмы после наезда легкового Mercedes.

Как сообщили на официальном сайте Нацполиции, инцидент произошел около 5 часов утра 11 июля в Приморском районе города.

"Водитель Mercedes во время движения, отвлекшись на мобильный телефон, совершил наезд на дорожный конус, выставленный на проезжей части патрульными полицейскими, дальше, продолжая движение, столкнулся с автомобилем Chery Tiggo, который стоял на обочине, после чего наехал на двух полицейских", - говорится в сообщении.

Также копы уточнили, что сотрудницы полиции в момент инцидента проводили следственные действия.

В результате ДТП обе женщины полиции получили телесные повреждения. Насколько их травмы серьезны – не сообщается.

Сведения по факту инцидента внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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