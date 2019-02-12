В Мариуполе из-за прорыва коллектора возникло целое "озеро"

Прорыв канализации произошел недалеко от городской свалки

В Мариуполе после прорыва коллектора возникло искусственное озеро. Фото: Сегодня

В Мариуполе из-за прорыва коллектора возникло целое "озеро" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2f6/160/5c62f61601c67.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2f6/160/5c62f61601c67.png 2019-02-12T18:47:00+02:00 Донбасс Прорыв канализации произошел недалеко от городской свалки

В Мариуполе недалеко от городской мусорной свалки после прорыва коллектора канализационные стоки создали целое искусственное озеро. Местные жители обеспокоены тем, что, если проблема не будет решена в ближайшее время, в городе может возникнуть коммунальный коллапс, подобный тому, что случился в Бердянске.

"Будут такие же проблемы, как в Бердянске. С канализацией, с водой. Это же основной коллектор городской. Оно старое уже, и в Бердянске старое – все сыпется. Они в одном месте сделали, в другом прорвало", – рассказал житель Мариуполя Дмитрий Яцко.

В свою очередь, коммунальщики пытаются найти место, в котором произошел прорыв, и сделать ремонт, но мешает грязь, в которой застревает тяжелая техника. Коллектору уже более 60 лет, но рабочие надеются заштопать прорыв.

"Мы откапываем участок коллектора, который находится под свалкой. После того, как мы обеспечим дополнительный прием стоков, мы уберем стоки с поверхности, и будем определяться, что произошло с коллектором. Если это засыпанные колодцы, это один вид работы – мы их прочистим и восстановим. Если рухнул уже свод коллектора, что тоже возможно, то необходима замена участка этого коллектора", – объяснил директор КП "Горводоканал" Геннадий Изюмов.

Представители городской власти уверяют, что людям ничего не грозит – ситуация под контролем и волноваться не нужно.

"Сказать, что на сегодняшний день у нас есть высокие риски, каких-то дальнейших последствий по этому вопросу – нет. Все зависит от того, как оперативно сотрудники "Водоканала" обнаружат и устранят прорыв", – заявил начальник управления по вопросам экологии Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян.

Водоснабжение города не выключали, а причины прорыва коммунальщики обещают выяснить до конца недели.

Напомним, ранее в Бердянске на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.

А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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