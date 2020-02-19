В Мариуполе маршрутка снесла остановку с людьми: есть пострадавшие (фото и видео)

Фото: mariupolnews.com.ua

В Мариуполе произошло жуткое ДТП – маршрутка врезалась в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, сообщает М.News.

Все случилось сегодня, 19 февраля, по улице Светлой. Именно там маршрутное такси №108 на скорости снесло остановочный павильон. На этот момент на остановке были люди – пострадали мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Кроме того, пострадала пассажирка маршрутки, но от госпитализации женщина отказалась. Почему водитель не справился с управлением, пока что непонятно. На месте аварии работает следственная-оперативная группа.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека. Кроме того, в дорожных происшествиях пострадали 32 736 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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