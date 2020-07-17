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В Мариуполе мужчина бросался на прохожих с топором (фото)

17 июля, 13:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дебошир успел повредить автомобиль

В центре Мариуполя нетрезвый мужчина кидался на прохожих с топором. Инцидент произошел на улице Грушевского.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области 17 июля, мужчина успел повредить автомобиль, пока его не задержали. В полицию обратились случайные прохожие. Выяснилось, что 27-летний мужчина к тому же находится в розыске по статье "мошенничество".

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей.

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Ранее мы сообщали, что в центре Киева пьяный мужчина с топором атаковал дверь соседей. Киевлянин был зол на соседей из-за шума ночью, мешавшего ему отдыхать. Чтобы гражданин своими действиями не навредил себе и окружающим, патрульные применили к нему специальные средства.

А в 2019 году два соседа, живущих в многоквартирном доме Киева, взялись после ссоры за топоры. Конфликт начался из-за ветвей винограда, высаженных под окнами. Этот виноград мужчины высадили сами два года назад на клумбе у дома. Мужчины дружили между собой. До тех пор, пока ветви винограда не начали бросать тень на окна соседа, живущего на первом этаже.

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Мариуполь Донецкая область топор повреждение дебошир автомобили патрульные

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