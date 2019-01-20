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В Мариуполе мужчина открыл огонь возле кафе, двое раненых 

Сегодня, 13:22

Оружие было "травматическим", пострадавшие госпитализированы, у одного из них ранение живота, у второго – живота и бедра

Фото: Pixabay
В Мариуполе мужчина открыл огонь возле кафе, двое раненых  //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/459/342/5c4459342d0cb.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/459/342/5c4459342d0cb.jpg Донбасс Оружие было "травматическим", пострадавшие госпитализированы, у одного из них ранение живота, у второго – живота и бедра

В Мариуполе Донецкой области мужчина устроил возле кафе стрельбу из травматического пистолета, в результате чего ранены два человека. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает УНН.

Применением травматического пистолета мужчина 1987 года намеревался решить конфликт, возникший между ним и двумя другими мужчинами.

Пострадавший 1977 года рождения получил ранения в живот и бедро, пострадавший 1958 года – в живот. Оба раненых госпитализированы в медучреждения. 

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Ранее мы писали, что в Киеве нетрезвый хозяин квартиры решил зайти к семейной паре, которая арендовала у него жилье, чтобы обсудить вопрос оплаты. В ходе разговора возникла ссора и мужчина выстрелил в голову своему оппоненту.

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба, в ходе которой был ранен один человек. Выстрелы прозвучали сразу после конфликта двоих мужчин. Огонь открыл гражданин Грузии, требовавший от местного жителя вернуть ему долг.


 

Мариуполь, стрельба, раненые, пострадавшие, стрельба из пистолета

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