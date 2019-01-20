В Мариуполе мужчина открыл огонь возле кафе, двое раненых
Оружие было "травматическим", пострадавшие госпитализированы, у одного из них ранение живота, у второго – живота и бедра
В Мариуполе Донецкой области мужчина устроил возле кафе стрельбу из травматического пистолета, в результате чего ранены два человека. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает УНН.
Применением травматического пистолета мужчина 1987 года намеревался решить конфликт, возникший между ним и двумя другими мужчинами.
Пострадавший 1977 года рождения получил ранения в живот и бедро, пострадавший 1958 года – в живот. Оба раненых госпитализированы в медучреждения.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Ранее мы писали, что в Киеве нетрезвый хозяин квартиры решил зайти к семейной паре, которая арендовала у него жилье, чтобы обсудить вопрос оплаты. В ходе разговора возникла ссора и мужчина выстрелил в голову своему оппоненту.
Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба, в ходе которой был ранен один человек. Выстрелы прозвучали сразу после конфликта двоих мужчин. Огонь открыл гражданин Грузии, требовавший от местного жителя вернуть ему долг.
Вы сейчас просматриваете новость " В Мариуполе мужчина открыл огонь возле кафе, двое раненых ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львове задержали стрелка, который подстрелил человека на улице
Стрелявшего задержали, изъяв ружье и пистолет
Киевлянин застрелил мужчину за то, что тот требовал у него водку
Подозреваемый пытался напугать местного жителя выстрелом, но убил его