В Мариуполе мужчина открыл огонь возле кафе, двое раненых

Оружие было "травматическим", пострадавшие госпитализированы, у одного из них ранение живота, у второго – живота и бедра

Фото: Pixabay

В Мариуполе мужчина открыл огонь возле кафе, двое раненых //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/459/342/5c4459342d0cb.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/459/342/5c4459342d0cb.jpg 2019-01-20T13:22:00+02:00 Донбасс Оружие было "травматическим", пострадавшие госпитализированы, у одного из них ранение живота, у второго – живота и бедра

В Мариуполе Донецкой области мужчина устроил возле кафе стрельбу из травматического пистолета, в результате чего ранены два человека. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает УНН.

Применением травматического пистолета мужчина 1987 года намеревался решить конфликт, возникший между ним и двумя другими мужчинами.

Пострадавший 1977 года рождения получил ранения в живот и бедро, пострадавший 1958 года – в живот. Оба раненых госпитализированы в медучреждения.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Ранее мы писали, что в Киеве нетрезвый хозяин квартиры решил зайти к семейной паре, которая арендовала у него жилье, чтобы обсудить вопрос оплаты. В ходе разговора возникла ссора и мужчина выстрелил в голову своему оппоненту.

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба, в ходе которой был ранен один человек. Выстрелы прозвучали сразу после конфликта двоих мужчин. Огонь открыл гражданин Грузии, требовавший от местного жителя вернуть ему долг.





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