В Мариуполе мужчина с ножом ранил трех человек

/ Фото: Нацполиция

В Мариуполе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он ранил ножом троих человек. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Инцидент случился 7 января в многоэтажке по бульвару Шевченко. Соседи рассказали, что видели, как неизвестный с ножом со следами крови ходит по подъезду.

Прибыв на вызов, патрульные поднялись на второй этаж, где увидели на полу и стенах следы, похожие на кровь. Навстречу им вышел человек с окровавленными руками, который и был задержан. В квартире находились еще трое мужчин с ножевыми ранениями различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, которые оказали пострадавшим медицинскую помощь. Владелец квартиры подтвердил, что именно задержанный нанес им ранения в ходе ссоры. Всех пострадавших госпитализировали, а задержанного – 38-летнего местного жителя – передали следователям.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram