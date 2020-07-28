В Мариуполе мужчина с топором напал на синагогу (видео)

В Мариуполе Донецкой области неизвестный с топором напал на синагогу. Он ранил охранника и бросил в сторону здания банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Реклама

Как сообщает JewishNews, инцидент произошел 28 июля после утренней молитвы. Мужчина напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов.

Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что в драке охраннику удалось обезоружить нападавшего.

"Слава Богу, охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут", – прокомментировал раввин.

В тренде В Одессе зафиксировали новую вспышку коронавируса: что известно

Отмечается, что в синагоге в это время находились люди. Они не пострадали.

Видео: facebook.com/jewishnewsua

Реклама

Ранее мы сообщали, что не так давно в Мариуполе мужчина бросался на прохожих с топором. Дебошир успел повредить автомобиль.

Также напомним, в центре Киева пьяный мужчина с топором атаковал дверь соседей. Киевлянин был зол на соседей из-за шума ночью, мешавшего ему отдыхать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама