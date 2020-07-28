В Мариуполе мужчина с топором напал на синагогу (видео)

В Мариуполе Донецкой области неизвестный с топором напал на синагогу. Он ранил охранника и бросил в сторону здания банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
Как сообщает JewishNews, инцидент произошел 28 июля после утренней молитвы. Мужчина напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов.
Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что в драке охраннику удалось обезоружить нападавшего.
"Слава Богу, охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут", – прокомментировал раввин.
Отмечается, что в синагоге в это время находились люди. Они не пострадали.
Ранее мы сообщали, что не так давно в Мариуполе мужчина бросался на прохожих с топором. Дебошир успел повредить автомобиль.
Также напомним, в центре Киева пьяный мужчина с топором атаковал дверь соседей. Киевлянин был зол на соседей из-за шума ночью, мешавшего ему отдыхать.
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