В Мариуполе мужчина жестоко убил знакомого, у которого арендовал жилье

В Мариуполе 37-летний мужчина накануне Нового года убил топором 57-летнего домовладельца, у которого арендовал жилье.

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Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

"Установлено, что 29 декабря во время употребления алкогольных напитков, фигурант нанес несколько ударов топором 57-летнему владельцу домовладения и оставил его умирать в доме", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 37-летний уроженец Никольского района ранее был судим. Правоохранители его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что в Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который совершил тройное убийство в Славянске.

Кроме того, в Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля.

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