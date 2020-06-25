Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Мариуполе на пассажиров маршрутки полился кипяток: есть пострадавшие

25 июня, 15:18

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Людей с ожогами осмотрели врачи и отпустили домой

В Мариуполе Донецкой области горячая жидкость потекла с потолка маршрутного такси на пассажиров. Люди стали кричать и бежать к дверям, в общественном транспорте началась паника. Об этом сообщает 0629.

Реклама

Инцидент произошел около 8 часов утра. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Также начальник департамента транспорта и связи Василий Клат сообщил, что инцидент случился из-за сбоя в отопительной системе. В автобусе прорвало трубу и пассажиров облило кипятком. По словам Клата, двое людей получили ожоги. Врачи уже осмотрели их и отпустили домой.

"Связались с перевозчиком. Он обязуется компенсировать ущерб, связанный с восстановлением здоровья и приобретением медикаментов пассажирами. Инцидент будет исчерпан, технические неисправности в автобусе устранены", - заявил Василий Клат.

В тренде
Жара и дожди: прогноз погоды на курортах Одесской области

Пока правоохранители собирают информацию о происшествии: устанавливается происхождение жидкости и человек, по вине которого произошло событие.

Реклама

Напомним, ранее мы писали, как в Киеве загорелся микроавтобус с пассажирами.Транспортное средство было полностью уничтожено огнем.

Также мы рассказывали, как у столичной маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

маршрутки Мариуполь кипяток

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видеоДонбасс
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасов
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасовДонбасс
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потериДонбасс
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять