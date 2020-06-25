В Мариуполе на пассажиров маршрутки полился кипяток: есть пострадавшие

В Мариуполе Донецкой области горячая жидкость потекла с потолка маршрутного такси на пассажиров. Люди стали кричать и бежать к дверям, в общественном транспорте началась паника. Об этом сообщает 0629.
Инцидент произошел около 8 часов утра. В результате происшествия пострадали несколько человек.
Также начальник департамента транспорта и связи Василий Клат сообщил, что инцидент случился из-за сбоя в отопительной системе. В автобусе прорвало трубу и пассажиров облило кипятком. По словам Клата, двое людей получили ожоги. Врачи уже осмотрели их и отпустили домой.
"Связались с перевозчиком. Он обязуется компенсировать ущерб, связанный с восстановлением здоровья и приобретением медикаментов пассажирами. Инцидент будет исчерпан, технические неисправности в автобусе устранены", - заявил Василий Клат.
Пока правоохранители собирают информацию о происшествии: устанавливается происхождение жидкости и человек, по вине которого произошло событие.
Напомним, ранее мы писали, как в Киеве загорелся микроавтобус с пассажирами.Транспортное средство было полностью уничтожено огнем.
Также мы рассказывали, как у столичной маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.
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