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В Мариуполе на участки стянули военных на бронетехнике

Сегодня, 10:48

Все избирательные участки в городе работают в штатном режиме

Фото: hromadske.radio
Фото: hromadske.radio.

В Мариуполе окружные избирательные комиссии во время голосования во втором туре президентских выборовохраняют военные на бронетехнике. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Как объяснили военнослужащие, окружная комиссия является особенно важным объектом, поэтому и у нее и выставили такой патруль. Всего городе таких комиссий две, и они объединяют 215 избирательных участков.

"Мы обеспечили работу окружных комиссий, мы обеспечили работу участковых комиссий, полностью оборудования взяли на себя, полностью они работают в штатном режиме", – рассказал секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Мы уже сообщали, что накануне второго тура в МВД рассказали о количестве нарушений избирательного законодательства, начиная с 1 апреля, сразу после первого тура выборов. Также по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства было открыто 71 уголовное производство.

Читайте все подробности с фото и видео о втором туре голосования.

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Тег выборы, Мариуполь, оик, бронетехника, Донецкая область

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