В Мариуполе на взятке поймали начальника таможенного поста

Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали на взятке начальника одного из таможенных постов Государственной фискальной службы Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал 15 тыс. грн от местного предпринимателя за несоздание искусственных препятствий относительно таможенного оформления импортной машины", – говорится в сообщении.

Отмечено, что оперативники задержали таможенника на одной из улиц города во время получения всей суммы взятки. Также уже открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее в Одессе на получении неправомерной выгоды задержали судебного психиатра.

А в Днепропетровской области начальница районного отдела Госгеокадастра дважды вымогала взятки с супружеской пары за оформление земли, получив в общей сложности 30 тысяч гривен.

Также мы писали, что запорожский чиновник вымогал взятки, наживаясь на детях.