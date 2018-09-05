В Мариуполе обнаружили тайник с оружием, украденным в Крыму: опубликованы фото

В Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".

В частности, в схроне сотрудники уголовного розыска обнаружили противотанковый гранатомет, три автомата Калашникова, форму военного образца и другую экипировку. Тайник был оборудован под обшивкой потолка.

Как выяснилось, два автомата были похищены из воинской части в Крыму во время захвата полуострова россиянами, еще один – из здания милиции в Мариуполе во время массовых беспорядков в 2014 году.











Информацию о том, что группа боевиков, убегая из города, спрятала оружие, была получена оперативниками в ходе операции "Оружие и взрывчатка". Полицейские отрабатывали связи каждого из них и проверили возможные места закладки.

"Диверсионный арсенал был обнаружен в гараже в Приморском районе, который принадлежит отцу 29-летнего участника незаконных вооруженных формирований. Установлено, что все автоматы – похищены, два из которых завезены из Крыма. Изъятое отправлено на экспертизу. Полицейские устанавливают канал поставки оружия с аннексированного полуострова", – говорится в сообщении.

Кроме того, копы уточнили, что "владелец схрона находится в поле зрения полицейских около 5 лет, полицией Донецкой области в отношении него открыто три уголовных производства – за вымогательство, похищение оружия и участие в незаконных вооруженных формированиях".

По данным полиции, в 2013 году мужчина вместе с сообщником похитил и удерживал в Мариуполе человека: злоумышленники требовали переписать на них все имущество.

"Скрываясь от закона, в 2014 году мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках в Мариуполе, занимался похищением оружия. А когда город освободили, бежал в Донецк, чтобы избежать наказания за совершенные преступления. Там боевик вступил в ряды террористической бандформирования "Оплот", в составе которого осуществлял вооруженные нападения на предприятия, похищал мирных жителей", – говорится в сообщении.

Подозреваемый в серии тяжких преступлений находится в розыске, а в отношении него "собрана доказательная база, которая "тянет" на 15 лет лишения свободы".

Не так давно в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

А на въезде в Лисичанск Луганской области стражи порядка нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков. Кроме того, в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.