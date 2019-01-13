В Мариуполе отец двоих детей чудом остался жив после катания на санках

Мужчина вывел своих детей на горку кататься на санках. Пока дети играли, он выгуливал собаку. Недалеко от горки он провалился под лед в яму.

Как рассказал мариуполец, он немного отклонился от маршрута и чуть не ушел под лед с головой. В тот день из-за снега яму совершенно не было видно. Не утонул он лишь благодаря тому, что во время падения рукой успел ухватиться за твердую почву под снегом.

Из ямы мужчину доставала его 14-летняя дочь. Мужчина утверждает, что не огражденный ров с водой во дворе оставили коммунальные службы. Эту же информацию подтвердили и местные жители.

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В свою очередь коммунальщики свою причастность к появлению опасной ямы отрицают.

Сейчас в ситуации, как возле жилых домов образовалась яма глубиной в два метра, разбирается специальная комиссия.

Между тем, в Киевской области ищут двоих мужчин, которые в пятницу, 11 января, провалились под лед на водохранилище.

А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.