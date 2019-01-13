В Мариуполе отец двоих детей чудом остался жив после катания на санках

Сегодня, 21:44

Из ямы мужчину доставала его 14-летняя дочь


Мужчина вывел своих детей на горку кататься на санках. Пока дети играли, он выгуливал собаку. Недалеко от горки он провалился под лед в яму.

Как рассказал мариуполец, он немного отклонился от маршрута и чуть не ушел под лед с головой. В тот день из-за снега яму совершенно не было видно. Не утонул он лишь благодаря тому, что во время падения рукой успел ухватиться за твердую почву под снегом.

Из ямы мужчину доставала его 14-летняя дочь. Мужчина утверждает, что не огражденный ров с водой во дворе оставили коммунальные службы. Эту же информацию подтвердили и местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В свою очередь коммунальщики свою причастность к появлению опасной ямы отрицают.

Сейчас в ситуации, как возле жилых домов образовалась яма глубиной в два метра, разбирается специальная комиссия. 

Между тем, в Киевской области ищут двоих мужчин, которые в пятницу, 11 января, провалились под лед на водохранилище.

А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.
видео, Мариуполь, провалился, котлован, мужчина, коммунальщики, местные жители, коммунальные службы

Вы сейчас просматриваете новость "В Мариуполе отец двоих детей чудом остался жив после катания на санках". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Поиски мужчин / Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Катались по снегу: в Киевском море ищут двоих мужчин, провалившихся под лед

Вчера, 15:35

Одного из утопленников уже подняли на поверхность

Происшествия

Фото: facebook.com/GalakHeadhunter

В центре Киева провалился асфальт, улицу залило кипятком

13 Ноября 2018, 18:12

На месте работают аварийные службы коммунальщиков, а транспорт изменил маршруты
Загрузка...

Происшествия

На Голосеевском проспекте провалился асфальт: прорвало теплосеть

23 Октября 2018, 21:46

На месте аварийные бригады ремонтировали последствия прорыва

Запорожье

В центре Запорожья мужчина провалился в трехметровую яму

19 Сентября 2018, 10:55

54-летнего мужчину из "ловушки" вытащили спасатели

Запад

На Прикарпатье под внедорожником полицейских провалился мост

27 Июля 2018, 12:50

Теперь сельские жители, желающие добраться до райцентра, вынуждены ходить полями   

Донбасс

В Донецкой области подросток провалился в резервуар насосной станции: фото

13 Июля 2018, 20:27

Спасатели подняли парня на поверхность и передали работникам скорой помощи
Загрузка...