В Мариуполе открылась выставка детских работ "Мирное лето – детям Донбасса"

В среду, 19 сентября, Фонд Рината Ахметова презентовал в Мариуполе выставку творческих работ участников проекта "Мирное лето – детям Донбасса". В экспозиции представлены сотни плакатов, рисунков, мягких игрушек, эссе и мини-скульптур из мела. Все они отображают чувства, которые пришлось пережить детям из-за войны.

Событие по праву можно назвать особенным, потому что на выставке впервые собраны работы авторов, которых объединяют общие переживания, связанные с вооруженным конфликтом. Дети не понаслышке знают, что такое война и живут по обе стороны линии соприкосновения с надеждой на мир. Свои рисунки и картины, куклы и скульптуры они создавали во время занятий арт-терапией в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Мирное лето – детям Донбасса". За каждым произведением – не только кропотливый труд ребенка, но и работа психологов.

"В Украине есть наработанные практики помощи таким детям. Фонд Рината Ахметова в беспрецедентных масштабах помогает ребятам, живущим по обе стороны линии соприкосновения. Сегодня Фонд намерен показать всей Украине, начав с Мариуполя, каким уставшие от войны дети Донбасса видят мир. Мир, в котором они так сильно нуждаются", – отметил Роман Рубченко, директор Фонда.

По его словам, за четыре летних сезона по проекту "Мирное лето – детям Донбасса" 4000 ребят, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, смогли пройти психологическую реабилитацию.

"С участниками проекта занимались психологи Фонда, которые прошли подготовку по курсу "Травма войны". Они помогали детям справляться с негативными эмоциями и применять психологические техники самопомощи. Благодаря специальным практикам и арт-терапии ребята учились бороться со своими страхами и тревогами. Некоторые из них сегодня присутствуют здесь. На выставке также представлены работы ребят из Мариуполя", – рассказал Рубченко.

Помощь детям всегда была в приоритете у Рината Ахметова. С начала боевых действий ее получили порядка 150 тысяч детей Донбасса. Это помощь медикаментами, продуктовыми наборами, инновационными имплантами; психологическая и физическая реабилитация, проведение сложных операций.

"Эта выставка – самая необычная и трогательная из тех, которые проходили в нашей галерее. Творчество переживших войну детей не может никого оставить равнодушным", – отметила Ирина Волкова, директор Музея им. А.И. Куинджи, где проходила презентация.

На открытии выставки присутствовали и несколько ребят – авторов работ и их родители. Они рассказали, насколько важен проект "Мирное лето – детям Донбасса".

"Хочу поблагодарить Рината Ахметова за мирное лето для моего ребенка. Вы подарили радость, море улыбок и позитива нашим детям! Спасибо вам всем за те эмоции, которыми вы напитали детей, за искренность, доброту и огонек в глазах. Огромное счастье видеть ребенка довольным, веселым и отдохнувшим. Спасибо огромное всем за такую помощь, за вашу нужную работу!" – сказала Ирина Ляшкевич, мама одного из участников проекта.

Мариуполь стал первым городом, где открылась выставка работ детей Донбасса. В дальнейшем аналогичные экспозиции появятся и в других городах Украины.

"Для нас честь, что именно в Мариуполе открылась первая выставка. У многих из нас детство ассоциируется с периодом беззаботного веселья. Сперва учебный год, а потом три теплых месяца развлечений. Для многих, но не для этих ребят. Они в свои юные годы уже столкнулись с проблемами, которые не по плечу и взрослому. Тем не менее эти ребята справились. За это отдельная благодарность Фонду Рината Ахметова, который вернул им потерянное детство. На протяжении нескольких лет город систематично помогает людям, которые стали жертвами войны. Хорошо, что на этом пути мы не одиноки", – подчеркнул заместитель городского головы Александр Кочурин.

О важности проведения выставки рассказала и директор департамента культурно-общественной деятельности городского совета Диана Трима. Она отметила, что творчество нередко становится лекарством от самых тяжелых душевных травм:

"Через искусство мы лечим наши души. Оно наделяет нас силами жить дальше. За каждой детской работой скрывается своя боль переживаний. Важно, что они могут рассказать о ней через творчество".

В дальнейшем все желающие смогут ознакомиться с представленными на выставке работами в Музее ММК им. Ильича.

Открытие выставки состоялось в преддверии Международного дня мира, который отмечают 21 сентября.