В Мариуполе открылся Всеукраинский конкурс профессий для школьников

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В Донецкой области открылся Всеукраинский конкурс профессий для школьников. В Мариуполе подросткам рассказывают, какие работники сейчас в цене.

Промышленники помогают детям с выбором будущей профессии всей жизни. Это инициатива компании "Метинвест".

Во время конкурса металлурги организовали уникальную выставку Art of steel ("Искусство стали"), на которой можно увидеть, что работа со сталью – искусство. Видеоинсталяции создают ощущение присутствия на настоящем производстве.

"У выпускников недостаточно информации вообще о профессиях. Что в этих профессиях нужно делать, какими компетенциями нужно владеть. Какие есть оплаты труда. На каких предприятиях можно трудоустроиться. Как начать собственное дело. Дети должны осознавать, какие в принципе существуют, какие профессии могут дать ребенку быть абсолютно свободным в своем выборе.", – уверен Петр Коржевский, заместитель Министра образования и науки.

"Мы говорим о том, что мы готовы предоставлять первые рабочие места. Мы готовы платить достойную заработную плату, давать достойный социальный пакет и создавать достойные условия труда. Я уверен, что мы добьемся наилучших результатов. Что наша молодежь будет оставаться в Украине. Будет оставаться и развивать свои города", – объяснил Михаил Цуркан, Директор по персоналу операционной дирекции "Метинвест Холдинг".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на украинских предприятиях средняя зарплата достигла 10 971 грн, однако на жизнь хватает далеко не всем. Поэтому украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать.

Новости "Сегодня" выяснили, в каких отраслях платят больше всего, и составили ТОП профессий для подработки.

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