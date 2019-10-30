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В Мариуполе отравились 16 студентов Украинской Академии лидерства

30 октября, 08:54

Пострадавших госпитализировали с острым гастроэнтеритом

В Мариуполе Донецкой области произошло массовое отравление – в больницу попали 16 студентов Украинской Академии лидерства.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Мариупольской больницы. Предварительный диагноз пострадавших – острый гастроэнтерит. Сейчас в связи с ЧП проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Детали инцидента пока выясняются.

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Напомним, не так давно во Львове в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища отравились 13 студентов. Как выяснилось, одна из студенток перепутала газовый баллончик с парфюмом и распылила его содержимое.

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А на Буковине празднование свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска закончилось отравлением 79 человек.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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