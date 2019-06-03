В Мариуполе пенсионерка стала бездомной из-за 42-летнего внука

82-летняя женщина на коляске вынуждена жить в одном из парков города

В приморском парке Мариуполя поселились двое бездомных: 82-летняя пенсионерка на коляске и ее 42-летний внук. Они спят на скамьях, едят, чем угостят и одеваются в подаренное. Почему бабушка и мужчина оказались на улице – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, несколько месяцев назад внук продал их жилье, старенький дом, за 10 тысяч гривен. Сказал, что ему нужны деньги, чтобы они уехали жить в Днепр. Там, мол, нашел работу. Но туда так никто и не переехал и в парке бездомные живут уже два месяца.

Кроме 42-летнего внука, у старушки никого нет. Александр уверяет, что у него есть образование и долгое время работал на стройке. Однако, сейчас заработать не может. Мол, оставить бабушку одну – это преступление.

Поэтому бабушка и ее внук обустроили себе жилье в беседке. Здесь они спят на матрасах. Есть даже белье и кое-что из посуды. Все вещи принесли горожане. Они их кормят, одевают и помогают найти жилье.

Но все же к бездомным горожане относятся по-разному. Одни подкармливают и помогают, а другие – недовольны. Рассказывают, что внук с бабушкой часто ссорятся и их слышно на весь парк. Лилия не скрывает, что у внука есть проблемы с алкоголем, но из-за этого боится его самого оставлять. Ей предлагали поселиться в доме-интернате, но женщина не согласилась.

"Она очень боится, что ее внук в дальнейшем останется на улице. Мы пытались его даже трудоустроить одно время в дом-интернат, подрабатывал. Но после первой зарплаты внук исчезал с работы", – рассказала "Сегодня" заведующая отделом социальной помощи Людмила Домашенко.

Впрочем, бабушку с внуком таки переселят из городского парка в отдельное жилье. Чиновники горсовета уже ищут им крышу над головой.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе на юге Донецкой области в пустующей квартире одного из домов поселились бездомные. Теперь в квартире царят грязь и вонь, а по вечерам собираются шумные компании, говорят соседи.

А в Запорожье бездомные сожгли дачный дом, в который они, вероятно, забрались, чтобы погреться.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мариуполе пенсионерка стала бездомной из-за 42-летнего внука". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"