В Мариуполе под колеса легковушки попал пенсионер

В городе Мариуполь Донецкой области, на проспекте Нахимова, легковой автомобиль сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пенсионер перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Авария произошла сегодня утром на пр.Нахимова. Автомобиль двигался со стороны ул.Морская десантников в направлении вул.Лавицкого. В это время на проезжую часть на красный свет выбежал 63-летний пешеход, который спешил на троллейбусную остановку. Водитель не успел затормозить и совершил наезд на жителя", – рассказали правоохранители.

На данный момент пешехода-нарушителя госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. Водитель автомобиля находился на месте происшествия.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, стоит напомнить, что сотрудники патрульной полиции Харьковской области за первые шесть месяцев 2018 года задержали 1700 пьяных водителей.