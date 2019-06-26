В Мариуполе полицейские избили мужчину на глазах у ребенка

Патрульные ответят за превышение полномочий

В Мариуполе троим патрульным полицейским сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 19 июня во время патрулирования в Кальмиусском районе трое инспекторов патрульной полиции подошли к мужчине, который вместе с ребенком находился вблизи детской площадки и пил пиво. Заметив, что человек употребляет спиртное в общественном месте, что запрещено законом, правоохранители провели его поверхностную проверку, при этом превысив собственные служебные полномочия, а именно проверив содержимое карманов его брюк и обуви", - говорится в сообщении.

В ответ на возмущение гражданина полицейские, на глазах у напуганного малолетнего ребенка, ударили отца в область шеи, повалили на землю и, заломив руки за спиной и причинив физическую боль, надели на него наручники.

Затем патрульные занесли задержанного на руках в служебный автомобиль и увезли в отделение полиции, где составили на него административный протокол о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП), дело по которому судом закрыто за отсутствием события.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

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