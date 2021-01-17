В Мариуполе полиция застрелила директора рынка при задержании из-за порубки леса

В Мариуполе полицейский в субботу, 16 января, при задержании из-за незаконной порубки леса застрелил одного из подозреваемых.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, наряд полиции вечером на окраине поселка Сартана разоблачил группу лиц в незаконной порубке леса, один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. После чего полицейские применили огнестрельное оружие и смертельно ранили водителя.

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Полицейские уточнили, что на месте преступления они обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности.

По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование. Пострадавший полицейский госпитализирован.

В то же время издание "Новости Донбасса" сообщило, что при задержании погиб директор мариупольского рынка "Киевский" Владимир Мигоцкий, приехавший на помощь сыну, которого пыталась задержать за незаконную порубку полиция.

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Причем сын погибшего Александр утверждает, что никакой незаконной порубки якобы не было, а полиция пыталась незаконно задержать его брата.

По словам Александра, его брат Антон просто взял несколько лежащих в лесу бревен в багажник своей "Газели", чтобы вытащить застрявшую легковую машину друга.

В этот момент на машине подъехал заместитель начальника Кальмиусского райотдела полиции Мариуполя и обвинил Антона в незаконной вырубке деревьев, потребовав паспорт. Поскольку документов у него не оказалось, он позвонил отцу и попросил его привезти их.

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Приехав в сопровождении двух человек Мигоцкий-старший начал спорить с полицейскими, доказывая незаконность их претензий. Затем сел в "Газель" и попытался уехать, но полиция открыла огонь и застрелила его.

Напомним, в Днепре мужчина стрелял по прохожим из пневматического оружия и во время хаотичной стрельбы попал соседу в паховую область.

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