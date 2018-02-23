В Мариуполе при поддержке Метинвеста открыт новый сервисный центр

В Мариуполе начал работать региональный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) в Донецкой области и Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Теперь мариупольцы смогут без очередей получить более 300 административных услуг в одной точке.

Реализация проекта стоимостью порядка 5,4 млн грн стала возможной благодаря сотрудничеству Мариупольского городского совета, USAID, Группы Метинвест и Министерства внутренних дел Украины. Метинвест вложил 2,1 млн грн в ремонт и подготовку помещения центра. Остальные доноры профинансировали приобретение мебели и оборудования.

Сервисный центр работает по принципу "единого окна". Его основная задача упростить логистику предоставления качественных административных услуг. ЦПАУ Мариупольского городского совета предоставляет порядка 180 услуг. Среди них решение земельных вопросов, получение ID-удостоверений и загранпаспортов, регистрация недвижимости, получение различных разрешений и урегулирование вопросов, которые касаются предпринимательской деятельности, градостроительства и архитектуры.

Получение водительского удостоверения, номерного знака, справки об отсутствии судимости и выписки из Единого государственного реестра МВД, регистрация транспортного средства – более 130 услуг сможет предоставить региональный сервисный центр МВД. Также на базе центра будет действовать экзаменационный класс для будущих водителей. Сервисный центр расположен в ТРЦ "Порт City".

23 февраля, в день открытия, центр посетили представители доноров проекта, отметив его как пример эффективного сотрудничества громады, правительства, бизнеса и международных организаций.

Директор Программы "Укрепление общественного доверия", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) Майкл Стивейтер:

- Нам очень важно поддерживать местную власть, чтобы они могли предоставлять качественные услуги населению. И мы рассчитываем, что административные сервисы, представленные здесь, будут работать эффективно. Мы также хотим отметить, что USAID только один из партнеров, которые помогали открытию центра. Вы можете увидеть среди доноров также Фонд развития Мариуполя и крупный бизнес. Мы очень довольны проектом и будем поддерживать наше сотрудничество.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко:

- На старте нашего пути в 2016 году мы присоединились к программе открытого муниципалитета ProZorro, затем открыли первый ЦНАП в восточной Украине. Одна история стать частью такой большой государственной платформы, другая – быть локомотивом и примером. Наша цель – вернуть доверие горожан. Мы узнаем опыт других городов Украины и аккумулируем в Мариуполе лучшее. В Мариуполе теперь открыты сервисные центры МВД, ДТЭК, фронт-офис налоговой службы Украины, центры предоставления административных услуг.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

- Cегодня Фонд развития Мариуполя – это команда, которая объединяет крупный бизнес в лице Метинвеста, множества других предприятий и компаний, местную власть и международных доноров. И вместе мы будем продолжать создавать современные центры обслуживания граждан, развивать инфраструктуру, медицину и образование. И я уверен, что в таком формате развитие Мариуполя будет только ускоряться.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий:

- Працюючи з ЦНАПами, делегуючи їм частину повноважень ми фактично збільшуємо нашу географічну присутність. І завдяки цьому кожен громадянин, знаходячись у віддаленому куточку країни, може у зручний спосіб отримати державні послуги. Цього успіху і відкриття не було б якби не шалене бажання керівництва міста, підтримка Фонду розвитку Маріуполя, компанії Метінвест та від міжнародних партнерів – USAID. Завдяки цьому ми бачимо сьогодні прозорий офіс, де громадяни можуть забути про кабінети, забути стукатись в двері – тому що все по принципу акваріуму, все як на долоні, все зручно, все зрозуміло.