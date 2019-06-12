В Мариуполе прокурор сбил женщину-пешехода на "зебре"

Делом занялось Госбюро расследований

На месте происшествия.

В Мариуполе вчера прокуратуры за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander XL сбил женщину-пешехода.

Об этом сообщает Госбюро расследований в Facebook.

По предварительной информации, 11 июня автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована.

По данным правоохранительных органов, у пострадавшей, 1966 года рождения, сотрясение головного мозга и перелом основания черепа.

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось, в Луцке осужден за совершение смертельного ДТП отец "янтарного" прокурора.

Также мы сообщали о расследовании резонансного ДТП, совершенного женой прокурора в Сумской области.

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