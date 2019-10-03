Полиция, Нацгвардия и спасатели: в Мариуполе прошли учения правоохранителей, фото

На всю операцию правоохранителям понадобилось два часа

В Мариуполе Донецкой области прошли учения полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Цель учений – усовершенствовать реагирования на события и слаженность действий подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ДСНС в экстремальных условиях.

В тренировке были задействованы сотрудники областного главка и мариупольской милиции, полиция охраны, патрульная полиция, спецназ, взрывотехники, кинологи.

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По легенде, группа преступников совершила налет на ювелирный магазин в Мариуполе, а во время бегства захватила в плен прохожего и забаррикадировался в заброшенном здании. По приказу начальника полиции Донецкой области Николая Семенишина в городе было развернуто полицейский спецоперацию. Координацию действий правоохранителей обеспечивал развернутый ситуационный центр.

На место выдвинулись экипированы группы полиции и спецтехника: переговорщики, группы разведки, штурма, прикрытие. Район проведения операции был окружен. Полицейские вели наблюдение с помощью дрона.

Руководством полиции было принято решение о штурме. Бойцы спецподразделения "КОРД" обезвредили преступников и спасли захваченного ими мужчину.

Чтобы разыскать и задержать налетчиков полицейским понадобилось менее двух часов. Как сообщил руководитель полиции Донецкой области Николай Семенишин, правоохранители сработали достойно, по итогам учений тактика и взаимодействие подразделений будут совершенствоваться.

Напомним, ранее в Одессе возле Южной исправительной колонии № 51, которую законсервировали после бунта заключенных, прошли плановые учения силовиков.

Кроме того, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие Украина.

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