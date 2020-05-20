В Мариуполе разоблачили бывшего силовика, завербованного ФСБ России

Россияне требовали от агента данные сотрудников СБУ в Мариуполе

В Донецкой области бывшему сотруднику правоохранительных органов из Мариуполя объявили о подозрении в работе на Федеральную службу безопасности России.

Об этом заявили в прокуратуре Донецкой области.

"Следователи Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении жителю Мариуполя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей "государственная измена", - говорится в сообщении.

Как было установлено в ходе следствия, в июне 2018 года бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию стал сотрудничать с ФСБ.

Российские кураторы ставили перед ним задания по сбору и передаче подробной информации о сотрудниках СБУ, которые несут службу в Мариуполе.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен действующий сотрудник ФСБ РФ, который вербовал подозреваемого и ставил ему задачи", - добавили в прокуратуре.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее был задержан генерал СБУ Валерий Шайтанов, а позже опубликована запись его переговоров с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях фигурирует и завербованный агент – гражданин Украины. Вся эта троица в разное время обсуждала между собой подготовку убийства добровольца Адама Осмаева.

Позже был задержан второй фигурант по делу Шайтанова. Им оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с куратором ФСБ. У него дома нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Смотрите видео: задержание Шайтанова:

Видео: СБУ

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