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В Мариуполе ребенок провалился в канализацию: пролетел больше трех метров

30 апреля, 18:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Крики мальчика услышала случайная прохожая, она и вызвала спасателей – где были родители ребенка

В Донецкой области семилетний мальчик упал в канализационный колодец. Ребенок пролетел три метра вниз и сломал ногу.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Инцидент произошел поздно вечером в частном секторе в Мариуполе. Люк был в неосвещенном месте и полностью открыт. Крики из-под земли услышала случайная прохожая, она и вызвала спасателей.

За час работники ГСЧС достали ребенка из ямы и передали медикам. Почему мальчик поздно вечером сам бродил по улице, где в это время были его родители – теперь выясняет полиция.

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Напомним, ранее в Ровенской области трактор наехал на четырехлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации.

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Кроме того, под Днепром в селе Братское водитель Peugeot сбила двоих детей – 12-летних мальчика и девочку.

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