В Мариуполе СБУ разоблачила попытку россиян завербовать украинца

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Служба безопасности Украины разоблачила попытку Федеральной службы безопасности России завербовать жителя Мариуполя для "конфиденциального сотрудничества" в пользу россиян.

Как сообщили в украинской спецслужбе, во время пересечения государственной границы сотрудники ФСБ задержали мариупольца и, применяя психологическое давление, пытались склонить к сотрудничеству для сбора информации по военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

"При этом ФСБшник требовал от украинца деньги за то, чтобы ему не создавали искусственных препятствий во время осуществления им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он, в частности, угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают", – подчеркнули в СБУ.

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В украинской спецслужбе напомнили, что в Уголовном кодексе существует статья о "государственной измене", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"В то же время, от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он не выполнял заданий иностранных спецслужб и добровольно сообщил о своей связи с ними и о полученном задании. Также в СБУ предупреждают, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой гражданин нашей страны", – добавили в Службе безопасности Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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