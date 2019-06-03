В Мариуполе спасатели выжгли гнезда шершней в пяти детских учреждениях

Бойцы ГСЧС уничтожили насекомых в трех детских садах, школе и Адаптационном центре

Спасатели уничтожили шершней. Фото: youtube.com.

В Донецкой области 31 мая спасатели уничтожили гнезда шершней трех детских садах и школе города Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"В течение 31 мая спасатели 3 Государственного пожарно-спасательного отряда уничтожили гнезда шершней в трех детских садах, общеобразовательной школе, и Адаптационном центре в городе Мариуполь", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за помощью спасателей обратилась администрация дошкольных учреждений и школы, а бойцы ГСЧС с помощью горючих смесей выжгли гнезда опасных насекомых на детских площадках.

Спасатели подчеркнули, что уничтожение гнезд было проведено из-за того, что насекомые могут подвергнуть опасности воспитанников детских учреждений, несмотря на то, что в теплое время года большую часть времени они проводят на улице.

Ранее мы писали о том, что шершни занимают первое место в списке опасных насекомых. Рой шершней напал на жителей Днепра, и в результате один человек умер на месте.

Напомним, ранее соседнюю Беларусь атаковали ночные бабочки-поденки. Поденка — это бабочка, которая живет всего от одного до нескольких дней. Ее личинка развиваюеся в воде, как правило, в реках или ручьях. До превращения в мотылька должно пройти 2-3 года.

Также сообщалось, что в Киеве появилось аномальное количество бабочек. Экологи связали число насекомых с глобальным изменением климата: сильная засуха или затяжной сезон дождей – после этого количество насекомых возрастает в разы.

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