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В Мариуполе спецназ КОРД "отбивал" школу у террористов: появились яркие фото

Сегодня, 18:26

По легенде учений, нападавшие ворвались в школу и взяли детей в заложники

В Мариуполе бойцы полицейского спецназа КОРД провели учения, в ходе которых отработали тактику освобождения детей, захваченных в заложники террористами.

Как сообщили в пресс-службе МВД, по легенде маневров, в здание школы пробрались злоумышленники, захватившие нескольких учеников.

"Дети и персонал были немедленно эвакуированы на безопасное расстояние, однако захватчики успели взять нескольких школьников в заложники и выдвинули условия – деньги и разговор с генералом", – отметили в ведомстве.

Также, по легенде, "переговоры" с террористами результатов не принесли и те начали стрелять в воздух.

Напомним, ранее новости "Сегодня"  показали эффектное видео учений ВСУ с десантированием и заходом в тыл "врага" . На Донбассе крылатая пехота показала, как будет действовать против агрессора в реальных боевых условиях.


Отметим, что в последнее время участились тренировки различных родов войск. Так, недавно прошли масштабные учения сил ПВО. Это было вызвано тревожными разведданными об активизации стратегической авиации России всего в 20 километрах от украинской границы. К учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

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Тег Мариуполь, учения, КОРД

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