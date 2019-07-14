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В Мариуполе ссора водителей переросла в стрельбу

14 июля, 12:18

Одного из участников ссоры доставили в больницу, а второго задержала полиция

Фото: Нацполиция

В Мариуполе конфликт между водителями закончился стрельбой. В результате один из мужчин оказался в больнице, а второй был задержан.

Как заявили в пресс-службе областного управления Нацполиции Донецкой области, о происшествии копам сообщили местные жители, заметившие в салоне Skoda мужчину с огнестрельным ранением.

Пострадавшим оказался житель Мариуполя, 1970 года рождения. Полицейские выяснили, что его ранил водитель машины "Волга", с которым тот конфликтовал – по предварительной информации, злоумышленник достал револьвер и выстрелил в потерпевшего, а потом сбежал.

Копы начали розыски нападавшего и вскоре обнаружили его машину, а через некоторое время задержали и самого подозреваемого.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

Ранее мы писали, что в одном из кафе на Троещине произошла стрельба . По данным полиции, мужчина-иностранец намеревался зайти в заведение по улице Теодора Драйзера, но был остановлен охраной. После этого злоумышленник достал оружие и открыл стрельбу.

Кроме этого, два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния). Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили двоих человек, которые, как было видно, получили огнестрельные ранения.


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Тег Мариуполь, стрельба, ссора, конфликт

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