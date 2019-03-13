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В Мариуполе у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Сегодня, 18:15

В салоне маршрутки на момент инцидента было немало людей

У мариупольской маршрутки на ходу отвалилось колесо
У мариупольской маршрутки на ходу отвалилось колесо. Фото: Сегодня
В Мариуполе у маршрутки на ходу отвалилось колесо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92b/8b0/5c892b8b064ba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92b/8b0/5c892b8b064ba.png Донбасс В салоне маршрутки на момент инцидента было немало людей

В Донецкой области во время утреннего часа пик в Мариуполе, у маршрутки, заполненной пассажирами, на ходу отвалилось колесо.

По пути между остановками машина внезапно остановилась, а позже выяснилось, что было вырвано заднее колесо. Обошлось без пострадавших, а видео с места происшествия очевидцы выложили в соцсетях.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель маршрутки за рулем потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия всего за неделю произошли на одном пригородном маршруте вблизи Харькова. Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика. 

Как сообщалось, недавно в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы. Все пять пассажиров, которые были в салоне, погибли, а за жизнь водителя боролись врачи – он находился в реанимации.

Также мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег маршрутка, Мариуполь, колесо

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