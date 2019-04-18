В Мариуполе в последний путь провели 20-летнего медика-добровольца

Николай успел спасти десятки жизней, прежде, чем его собственное оборвала пуля вражеского снайпера

В Мариуполе в последний путь провели 20-летнего Николая Волкова. Он должен был стать электриком, но ушел на фронт добровольцем парамедиком. Успел спасти десятки жизней, прежде, чем его собственное оборвала пуля вражеского снайпера. Остались отец, братья и сестры.

С тех пор, как в результате обстрела из российских "Градов" в 2015 году в его родном Мариуполе погиб 31 мирный житель, Николай рвался на передовую. Но по состоянию здоровья студента в вооруженные силы не взяли. Отправился в добробат. Не имея медицинского образования, прошел обучение в батальоне "Госпитальеры" и стал военным парамедиком.

На передовой – с лета прошлого года. Спасал жизни других, не боялся выезжать на ноль и вывозил раненых даже под плотными обстрелами.

10 апреля в Николая попал вражеский снайпер. Пуля прошила мозг. Парня с передовой сразу доставили в Днепр. Врачи боролись за его жизнь четверо суток. За него молилась вся Украина. Но сердце остановилось.

Похоронили Николая на Аллее героев. Орден "За милосердие и защиту".

Тем временем СММ ОБСЕ снова зафиксировала на Донбассе сосредоточение "Градов", танков и гаубиц боевиков.

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