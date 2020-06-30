Ураган с ливнем в Мариуполе: что натворила непогода (фото)

На ликвидацию последствий стихии вышли коммунальщики и спасатели

В Мариуполе, который накануне пострадал от стихии – сильных порывов ветра и мощного ливня, – повалены десятки деревьев, а вода затопила многие улицы.

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Как сообщили на официальном сайте городского совета, на борьбу с последствиями непогоды вышли 78 человек, задействовано 12 единиц техники.

По предварительным данным мэрии, ветер повалил 44 дерева во всех районах города – их уже убрали специальные бригады коммунальной службы.

Кроме того, поступили заявки о том, что с четырех многоквартирных домов ветром сорвало шифер, и еще около 50 заявлений о протекании кровель.

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В свою очередь, бойцы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям также принимали участие в борьбе с последствиями стихии – убирали поваленные деревья, откачивали воду из затопленных подвалов, помогали убирать автомобили, застревавшие из-за потоков воды посреди улиц.

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Также спасатели помогли и водителям, ставшим заложниками непогоды: одну машину вытолкали на проезжую часть с обочины, еще три – с мест скопления дождевой воды на дорогах, а один автомобиль им пришлось извлекать из-под обломков металлоконструкций навеса, рухнувшего из-за стихии.

К счастью, непогода в Мариуполе обошлась без погибших и пострадавших.

Напомним, западные регионы Украины уже почти неделю страдают от потопов. Интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них нет транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

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При этом Украина уже запросила помощи у НАТО и ЕС для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе.

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