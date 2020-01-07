В Мариуполе водитель иномарки снес забор жилого дома и сбежал: фото

Фото: mrpl.city

В Мариуполе Донецкой области водитель микроавтобуса Sprinter влетел в забор жилого дома. Об этом сообщает mrpl.city.

ДТП произошло в Левобережном районе города, на улице Межевой. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. Мужчина не стал дожидаться копов и скрылся с места аварии. Передняя часть автомобиля повреждена.

На месте работали сотрудники полиции. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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Напомним, недавно на улице Вербицкого в Киеве пьяный водитель не справился с управлением и устроил ДТП. Очевидцы сообщили, что вследствие аварии виновник инцидента повредил забор и дорожные знаки.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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