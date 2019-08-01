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В Мариуполе возле туалета "забыли" сумку с гранатой

Сегодня, 17:53

C опасной находкой оперативно разобрались взрывотехники

В Мариуполе возле туалета "забыли" сумку с гранатой Донбасс C опасной находкой оперативно разобрались взрывотехники

В Мариуполе, где на прошлой неделе мужчина установил гранату вместо сломанного дверного замка, у общественного туалета нашли подозрительный пакет, в котором вроде бы заметили боеприпасы.

После того, как напуганные прохожие позвонили в полицию, на место мгновенно приехали взрывотехники. В пакете действительно обнаружили гранату и патроны к автоматическому оружию.

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Опасную находку специалисты изъяли и уничтожили.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, в прошлом году рядом с многоэтажками и развлекательными заведениями в центре Мариуполя произошел взрыв. Многие люди, услышав грохот, вышли из своих домов, чтобы убедиться в отсутствии угрозы для жизни, а очевидцы заявили о подрывнике: по их словам, неизвестный бросил взрывчатку и сбежал еще до того, как она детонировала.

Мы также писали о более трагичном случае, который произошел в Мариуполе в начале этого года: в результате взрыва гранаты в многоквартирном доме погибли два человека. Очевидцы сообщили о жутких подробностях инцидента – одного из погибших почти выбросило из квартиры в окно ударной волной.

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Мариуполь граната бомба Донецкая область взрывчатка туалетная бумага

Источник: Сегодня

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