В Мариуполе вспыхнула квартира в многоэтажке: погиб мужчина
Пламя охватило квартиру в девятиэтажном доме
В Мариуполе в квартире девтиэтажного дома произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня, 4 марта, в 1:15. Как выяснилось, пламя охватило одну из квартир на Морском бульваре. Прибывшим на место спасатели удалось локализовать пожар в 01:47, в 02:16 – ликвидировать.
"В результате пожара погиб мужчина, 1973 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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