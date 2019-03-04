В Мариуполе вспыхнула квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Пламя охватило квартиру в девятиэтажном доме

Фото: Pixabay

В Мариуполе вспыхнула квартира в многоэтажке: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg 2019-03-04T10:26:00+02:00 Донбасс Пламя охватило квартиру в девятиэтажном доме

В Мариуполе в квартире девтиэтажного дома произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня, 4 марта, в 1:15. Как выяснилось, пламя охватило одну из квартир на Морском бульваре. Прибывшим на место спасатели удалось локализовать пожар в 01:47, в 02:16 – ликвидировать.

"В результате пожара погиб мужчина, 1973 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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