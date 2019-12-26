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В Мариуполе выделят 3 миллиона гривен на борьбу с наркотиками

26 декабря, 16:28

Город первым в Украине утвердил программу «Стоп наркотик»

Три миллиона гривен на борьбу с наркотической зависимостью выделили в Мариуполе. Таким образом Мариуполь стал первым городом в Украине, утвердило программу "Стоп наркотик". Соответствующее решение было принято на заседании городского совета. В рамках программы планируется, в частности, ввести в Мариуполе социальный патруль, обучать волонтеров и внедрить онлайн-инструменты для получения информации о наркопритонах и так называемых закладках наркотиков. Этот вопрос актуален для города, ведь, по мнению самих жителей, наркомания в пятерке главных проблем Мариуполя.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Фото: СБУ

А еще мы показывали фото и видео того, как в Одессе сожгли наркотики на 100 миллионов долларов. 3 тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина сожгли в промышленной печи на перерабатывающем предприятии, расположенном на северной окраине Одессы.

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наркотики Мариуполь наркоторговля наркомания социальный патруль

Источник: Сегодня

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