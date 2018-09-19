В Мариуполе за игры на маршруте "разжаловали" водителя троллейбуса

Водителя мариупольского троллейбуса, который за рулем играл в видеоигры на своем телефоне, понизили в должности и отправили работать слесарем. Поводом к такому кадровому решению стало видео, сделанное пассажирами, которые сняли, как мужчина прямо во время движения играет в своем телефоне.

"Очень страшно, когда такие водители за руль садятся. Это хуже еще чем пьяный. – Это преступление. Смерть людей на кого ляжет? Ну хорошо, он не хочет жить, а пассажиры? Это должно караться самым строгим образом", – возмутились комментаторы этого ролика.

При этом пообщаться с самим водителем и узнать, почему он пренебрегает безопасностью за рулем, журналистам не удалось – мужчина всячески избегал встречи.

В свою очередь, руководитель провинившегося шофера признался, что об инциденте узнал из социальных сетей и очень удивился, поскольку четыре года водитель работал на совесть.

"Нареканий к нему не было, но этот случай из ряда вон выходящий. Водитель отстранен от занимаемой работы, переведен слесарем как минимум на 2-3 месяца. Он должен, прежде всего, понять, что так делать нельзя", – заявил начальник троллейбусного депо Александр Литвинов.

Между тем, как рассказали в депо коллеги наказанного водителя, в служебной инструкции водителям троллейбусов во время движения запрещается говорить по телефону даже с диспетчером.

"Могу только на конечной перезвонить и узнать, может у нее какие-то распоряжения были. Во время движения я вся в движении, в работе. У меня пассажиров там много, понимаете?" – объяснила водитель троллейбуса Ольга Королева.

Стоит добавить, что за телефонные переговоры за рулем предусмотрен штраф в 425 гривен, но в полиции отметили, что, поскольку никто из пассажиров заявления не писал, наказывать провинившегося шофера не будут.

На своем рабочем месте водитель получал зарплату почти 14 тысяч гривен, а слесарем теперь будет зарабатывать вдвое меньше.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Ровно стражи порядка задержали водителя троллейбуса, который вышел на маршрут в состоянии наркотического опьянения. 43-летний шофер, который странно вел себя за рулем и проявлял признаки неадекватности, вызвал подозрения пассажиров, которые вызвали полицию.

Копы изъяли у водителя удостоверение и составили админпротокол об управлении троллейбусом в состоянии опьянения.

А 4 сентября в центре Харькова, посреди бела дня, троллейбус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сумской. Застекленная остановка практически рассыпалась, однако обошлось без пострадавших.