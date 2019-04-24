В Мариуполе за рулем умер водитель, перевозивший начальника казначейства

Последний не растерялся и оперативно вырулил

Фото: Pixabay

В Мариуполе сегодня утром на проспекте Нахимова водителю в движущемся легковом автомобиле стало плохо. Сидевший рядом пассажир заметил, что человек за рулем потерял управление и оперативно вырулил, остановив автомобиль.

Как сообщает 0629, приехавшие по вызову врачи скорой констатировали смерть мужчины на рулем.

Как стало известно изданию, на пассажирском сидении находился начальник Главного управления казначейской службы Донецкой области Олег Чухляк. Благодаря его действиям удалось избежать ДПТ и дополнительных жертв.

Как сообщалось, 22 апреля в ДТП в Мариуполе погиб бывший заместитель городского головы Валерий Ксенофонтов. Ему также стало плохо за рулем.

Ранее сообщалось, что в автокатастрофе под Киевом погиб бизнесмен Владимир Слабовский, который работал в агропромышленной сфере и активно помогал украинской армии.

Также мы сообщали о том, что четыре человека погибли в ДТП в Сумской области.

В Киеве на проспекте Победы водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на остановку.

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп лось спровоцировал ДТП, в котором погиб милиционер.

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