В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики

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Правоохранители задержали мужчину, который является участником незаконного вооруженного формирования на Донбассе. Также он скрывался от суда за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Полицейские получили информацию, что 32-летний житель Мариуполя хочет покинуть город, чтобы не отбывать наказание за хранение наркотиков. Когда мужчину задержали, выяснилось, что он причастен к НВФ.

Задержанный рассказал, что в апреле 2014 года записался в ряды боевиков. Со спецсредствами наемник осуществлял пропускной режим в захваченное здание горсовета. Он проверял лиц по спискам, которые находились на блокпостах у здания, а также участвовал в митингах под флагами так называемой "Новороссии".

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"После событий 9 мая 2014 года, когда террористы получили отпор во время атаки на городское управление милиции, боевик покинул ряды вооруженного формирования", – рассказывают правоохранители.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

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