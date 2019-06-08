В Мариуполе изъяли рекордную для города партию наркотиков

Количество обнаруженного метадона и метамфетамина стало рекордным для города

Фото: Pixabay

В Донецкой области полиция Мариуполя задержала двоих мужчин, у которых была обнаружена партия наркотиков, стоимостью более одного миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 31-летний и 34-летний мужчины приехали в город, чтобы продавать метадон и метамфетамин.

Подозреваемых задержали во время контрольной закупки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ходе задержания было изъято рекордное для Мариуполя количество наркотиков: 300 граммов метадона и более 500 граммов метамфетамина.

Задержанным сообщили о подозрении по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ".

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мариуполе изъяли рекордную для города партию наркотиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"