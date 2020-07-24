В Мариуполе зараженных коронавирусом спасают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В тяжелых случаях течения болезни, вызванной пандемией коронавируса, аппараты ИВЛ становятся для больных вторыми легкими.

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Спрос на оборудование в условиях распространения COVID-19 разительно превышает предложение.

Но в украинские больницы продолжают поступать современные французские аппараты. Помощь оказывает Фонд Рината Ахметова.

Корреспонденты "Сегодня" побывали в мариупольской больнице. Здесь медики показали, чем раньше приходилось спасать людей, которым требовалась вентиляция легких.

"Это – интубационная трубка. Как мы говорим – для инвазивного метода искусственной вентиляции легких", – говорят медики.

Так в больнице Мариуполя до недавнего времени помогали пациентам с затрудненным дыханием. Метод – крайне травматичен.

"Происходит интубация, туда вставляют эту трубку, непосредственно в трахеи, с помощью аппарата, который называется фарингоскоп", – объясняет заведующий отделением анестезиологии Виталий Грицай.

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Искусственная вентиляция легких необходима, если дыхательная система человека не справляется самостоятельно. Именно так происходит в тяжелом случае поражения инфекцией COVID-19.

В Украину прибыла очередная партия аппаратов ИВЛ французского производства, это оборудование закупил Фонд Рината Ахметова. Аппараты тщательно проверяют перед отправкой в ​​больницы страны.

"Эти аппараты ИВЛ отличаются от других тем, что у них есть встроенный и внешний аккумуляторы. Оборудование может работать без электрической сети. Мы всегда акцентируем на надежности этого аппарата", – объясняет сервисный инженер Александр Федин.

Месяц назад больница Мариуполя уже получила два современных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Сегодня привезли очередную партию. За весь период пандемии в городе выявлено более 150 случаев инфицирования.

"С первых дней пандемии мы ощущали поддержку от Фонда Рината Ахметова. Мы говорили о том, что нам нужна ПЦР-лаборатория, и она у нас появилась. Потому что город большой – полмиллиона. Мы получили большое количество быстрых тестов, которые также давали возможность на первичном звене быстро отрабатывать контактных лиц, и это не привело к распространению вируса", – рассказывает заместитель городского головы Ксения Сухова.

Аппаратом, который поступил в больницу ранее, уже спасли жизни пациентов.

"Использовали этот аппарат для пациентов, которые поступили с острой сердечной недостаточностью. Фонд Рината Ахметова выбирает одни из самых лучших дыхательных аппаратов, которые мы имеем за последние десять лет", – подчеркивает заведующий отделением анестезиологии Виталий Грицай.

"Данный аппарат прост в обслуживании, позволяет экстренного подключить пациента, без тестирования, что обязательно в других аппаратах. И ​​главное – интеллектуальная система защищает пациентов от ошибок. Кроме того, с помощью данного аппарата можно спасать новорожденных от двух килограммов", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

С начала пандемии современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы различных областей Украины. "Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей.

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"Сегодня" сообщали о том, что в Житомирской области зараженных коронавирусом спасают скорые Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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