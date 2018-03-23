В Мариупольском зоопарке, который переехал из-под обстрелов, спустя два года родились малыши

Зверинец два года назад вывезли из поселка Сартана в зоне боевых действий

Бэби-бум в Мариупольском зоопарке. Зверинец два года назад вывезли из поселка Сартана в зоне боевых действий. С тех пор работники пытались выходить животных, которые постоянно попадали под обстрелы. Теперь впервые за последнее время в зоопарке пополнение. Здесь появились медвежонок и верблюжонок.

Зоопарк-переселенец, который вынужденно покинул свое привычное место в зоне боевых действий, возвращается к нормальной жизни в Мариуполе.

Уже два года вход в зоопарк в поселке Сартане в Донецкой области закрыт. В 2016 из-за постоянных обстрелов и отсутствия посетителей зверинец пришлось перевезти в Мариуполь.

"Перестали люди посещать, а животных чем-то кормить надо. И пошел упадок", – признается житель Сартаны Константин Пачаджи.

Это семейная пара "Потап" и "Настя". Медведи выросли в зоопарке, поэтому к людям уже привыкли и даже позируют перед объективом камеры. И два года назад, когда их только привезли в Мариуполь, животные были не так приветливы: пережили стресс, объясняет директор зверинца.

"Стреляли сильно. Звери боялись. Олени некоторые даже погибали. Они бились о эти клетки и погибали. А метров 300 от зоопарка падали снаряды", – рассказывает директор зоопарка Савелий Вашура.

Два года покоя, нормального питания и заботы работников дали свои плоды. В этом году в зверинце настоящий бэби-бум.

Пополнение сразу в двух семьях – медведей и верблюдов. Вот этот малыш по имени Балу родился в январе. Сейчас ест по шесть раз в день. В рационе пока только молоко.

Пополнение и в семье Джуни и Дуная – так зовут пару верблюдов. Малыша с первых дней забрали от родителей, так как самка отказалась его кормить. Теперь маленький двугорбый в надежных руках.

Летом ожидают нового пополнения – от тигров, львов и леопардов.

Напомним, в украинских зоопарках прошел беби-бум: детеныши уже стали "звездами".

Также сообщалось, что в киевском зоопарке поселились новые экзотические животные.