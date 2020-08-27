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В мариупольском зоопарке родились четверо тигрят: фото и видео

27 августа, 05:00

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пока что малыши питаются молоком

В зоопарке в Мариуполе Донецкой области у пары уссурийских тигров Геры и Зевса родились сразу четверо детенышей.

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Как сообщает "Суспільне", такой беби-бум в этом зоопарке впервые. До этого тигрица Гера рожала по двое малышей.

По словам директора зоопарка Савелия Вашуры, сейчас тигрица кормит, гуляет с детенышами и купает их в корыте. Питаются тигрята пока молоком, но когда появятся зубы – перейдут на мясо.

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Отметим, что родители этих тигрят уже девять лет живут в зоопарке. Привезли их сюда в двухнедельном возрасте.

"Я их кормил, спал с ними, и они днем ​​и ночью были со мной. Выросли большие, теперь мы воспитываем уже их детей", – вспоминает директор зоопарка.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в зоопарке в Мелитополе родились двое камерунских карликовых баранов. Внешне они напоминают коз, однако по размерам – чуть больше собаки. Эта порода попала в Украину из Африки.

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Также в столичном зоопарке появились новые животные – пара гуанако, которых зовут Рикардо и Рахель. Парочка прибыла в Киев из Ровенского зоопарка.

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фото видео Донбасс Мариуполь тигрята зоопарк
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