В марте помощь Рината Ахметова получат более 18 тысяч мирных жителей Донбасса

С 2014 года Фонд выдал уже более 12 миллионов продуктовых наборов мирным жителям Донбасса

Фото: fdu.org.ua

В марте помощь Рината Ахметова получат более 18 тысяч мирных жителей Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/417/0de/5c74170de2182.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/417/0de/5c74170de2182.jpg 2019-02-25T18:26:46+02:00 Донбасс С 2014 года Фонд выдал уже более 12 миллионов продуктовых наборов мирным жителям Донбасса

В марте 2019 года помощь Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – получат более 18 тысяч человек на Донбассе. В первую очередь продуктовые наборы для самых нуждающихся мирных жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения доставят бригады мобильной выдачи Штаба. Их получают дети, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры.

"Согласно информации ООН, сегодня Украина лидирует в мире по числу пожилых людей, пострадавших от вооруженного конфликта в одной стране. Более половины населения на Донбассе, которое испытывает недостаток продуктов питания, это также пожилые люди. С первых дней конфликта Фонд Рината Ахметова помогает им, доставляя наборы выживания в самые горячие точки региона. Как показали последние социсследования, 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных жителей в Донецкой и Луганской областях", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

С 2014 года Фонд выдал более 12 миллионов продуктовых наборов мирным жителям Донбасса. Благодаря помощи Рината Ахметова спасены жизни более миллиона человек.

График выездов бригад мобильной выдачи в марте:

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 05.03.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100 06.03.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ, ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО ГНУТОВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77, ПИЩЕВИК АРМЕЙСКАЯ 1 ЧЕРНЕНКО ДАЧНАЯ 14 07.03.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ЛЕБЕДИНСКОЕ (в. т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО , ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 А; СОПИНО АЗОВСКАЯ 4; ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24; ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 А 12.03.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВЕЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25, СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3 13.03.2019 СЛАВЯНСКИЙ Р-Н СВЯТОГОРСК СВЯТОГОРСК, ОСТРОВСКОГО 9 14.03.2019 БАХМУТСКИЙ Р-Н МИРОНОВСКИЙ 19.03.2019 ГРАНИТНОЕ ГРАНИТНОЕ ГРАНИТНОЕ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 21.03.2019 ТРЕХИЗБЕНКА ТРЕХИЗБИНКА, ПЕТРОПАВЛОВКА 22.03.2019 ПЕТРОПАВЛОВКА 26.03.2019 КРАСНОГОРОВКА КРАСНОГОРОВКА УЛ.ЛОМОНОСОВА, 18 27.03.2019 КРАСНОГОРОВКА 28.03.2019 КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО (БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК, ЖОВАНКА) КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО (БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК, ЖОВАНКА) БАХМУТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЖОВАНКА МАНУИЛЬСКОГО 68, МАЙОРСК КОЛЬЦОВА 7/1, КУРДЮМОВКА Ж/Д СТАНЦИЯ

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