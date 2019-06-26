В Мариуполе наградили школьника, который помог поймать педофила

Отмечены также полицейские, участвовавшие в задержании преступника

В Маруиполе Донецкой области 11-летний местный житель Даниэль Апостол получил благодарность от полиции за помощь в спасении девочки от насильника.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции.

Руководитель полиции Мариуполя Сергей Бичин выразил благодарность юному мариупольцу за этот поступок. Полицейский также поблагодарил мать парня за воспитание такого отважного сына, а самого Даниэля пригласил на службу в полицию, когда тот вырастет.

Благодарности получили также сотрудники патрульной полиции: Владимир Соловьев и Валерий Тимошев, которые прибыли по вызову ребенка и задержали подозреваемого.

Как сообщалось, в Мариуполе был задержан мужчина, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, угрожая ножом. Свидетелем происшествия стал Даниэль. Он позвонил в полицию и сообщил о местонахождении злоумышленника.

Как сообщалось, в Харькове осужден педофил, развращавший детей возле школы.

Ранее мы сообщали, что коллегия судей Донецкой области оставила без изменений приговор суда первой инстанции в отношении мариупольского пастора-педофила – лишение свободы сроком на 13 лет.

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