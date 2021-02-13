В МИД Украины жестко ответили на заявления РФ о ее "посредничестве" на Донбассе

России напомнили, кто начал войну почти 7 лет назад

В Украине возмущены последним заявлениями Министерства иностранных дел Россиийской Федерации о ее якобы посреднической роли в мирном урегулировании на Донбассе.

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Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

"Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия от первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать", - отмечают дипломаты.

В МИД напомнили, что именно Россия начала необъявленную войну против Украин почти семь лет назад, совершив незаконную оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что незаконное пересечение неконтролируемого участка российско-украинской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ продолжается и стало постоянной практикой.

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"Это факты, которые зафиксированы, подтверждены и не подлежат сомнению. Документальные и другие свидетельства роли и прямого участия России в вооруженном конфликте против Украины передаются и в дальнейшем будут передаваться украинской стороной в международных юрисдикционных институтов", – говорится в заявлении.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал переговоры по Донбассу очень сложными.

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