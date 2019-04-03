В Минобороне рассказали, сколько мирных жителей подорвались на минах на Донбассе

Из 269 погибших мирных жителей 27 – дети

Фото: riafan.ru..

В Минобороне рассказали, сколько мирных жителей подорвались на минах на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/dcb/ec8/5c4dcbec8914f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/dcb/ec8/5c4dcbec8914f.jpg 2019-04-03T15:12:00+03:00 Донбасс Из 269 погибших мирных жителей 27 - дети

С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, 27 из которых – дети. Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров во время брифинга на тему "Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в противоминной деятельности".

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей вследствие подрыва на минах пострадали 833 гражданских лиц, из них 269 человек погибли, 564 – ранены. Из этих 833-х человек, к сожалению, 125 детей, 27 из которых погибли и 98 ранены ", – отметил Комиссаров.

Он уточнил, что по личному составу ВСУ на минно-взрывных устройствах пострадали 1032 человека, из которых 228 погибли.

Представитель Минобороны также сообщил, что на сегодня территория Украины, которая считается загрязненной взрывоопасными предметами, составляет примерно 16 тыс. кв. км.

Напомним, стали известны имена погибших вчера на Донбассе бойцов . Это были Яна Червоная и Александр Мелютин, которых убила вражеская мина.

А накануне, 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.

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